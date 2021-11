Gf Vip 6: la mamma di Sophie replica all’accusa sulla figlia che imiterebbe Soleil

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, è intervenuta in merito all'affermazione che sua figlia voglia imitare lo stile di Soleil Sorge

Nel corso della diretta di lunedì 15 novembre 2021 del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto sapere qualcosa di più del rapporto tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Nella Casa di Cinecittà le due gieffine hanno infatti vissuto diversi alti e bassi, così il conduttore ha chiamato in causa le dirette interessate.

Sophie ha confermato di aver avuto degli screzi con Soleil all’inizio del reality, ma poi con il tempo ha iniziato a capirla e a conoscerla meglio, trovando in lei anche tanti lati positivi.

La mamma di Sophie Codegoni interviene con un post

Sempre più curioso, Signorini ha quindi ulteriormente punzecchiato Sophie con una domanda diretta: “Ti piacerebbe somigliare un po’ a Soleil?”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha però prontamente ribattuto negativamente senza batter ciglio, confermando di amarsi per come è, con i suoi mille difetti, le diversità e i pregi.

Ecco dunque che sulla questione è intervenuta in queste ore la mamma della Codegoni, che ha deciso di pubblicare sui social delle vecchie foto della figlia. L’intento della donna era chiaramente quello di far capire come Sophie non voglia in nessun modo imitare Soleil Sorge.

A dimostrazione di ciò, Valeria Pasciuti ha pubblicato alcune foto di lei e della figlia con indosso delle bandane, accompagnata dalla scritta: “Quando ti vogliono imporre di imitare persone”. Sophie Codegoni si è dunque ben difesa, ma anche mamma Valeria ha tirato fuori le unghie nel rimarcare come la figlia non abbia bisogno di emulare nessuno.