Gf Vip 6: la nuova rivelazione di Soleil Sorge sui piani di Alex Belli e Delia Duran

Venuta a conoscenza della decisione di Delia di lasciare Alex, Soleil ha svelato un'interessante previsione sui futuri piani della coppia

Dopo la decisione di voler lasciare definitivamente Alex Belli, Delia Duran sembra aver trovato il supporto di quasi tutte le Vipponi della Casa di Cinecittà. Le concorrenti si sono infatti strette intorno alla nuova arrivata, anche se tra loro mancava comprensibilmente Soleil Sorge.

Nelle scorse ore è stata poi Jessica Selassié a riferire all’influencer italo-americana che Delia ha deciso di chiudere con il marito. Così Soleil, per tutta risposta, ha pensato bene di spiattellare quelli che secondo lei sarebbero i prossimi piani architettati dai coniugi.

Soleil su Alex e Delia:”Ci sarà un momento in cui lei realizzerà quanto è innamorata. Lui anche. Quindi grande scena d’amore, di riconquista, suowr teatrale”. #gfVIP Ah perché lei nel copione non c’è??? pic.twitter.com/Ur0thTiqzw — CaterinaMP (@mp_caterina) January 19, 2022

Soleil dice che realizzeranno a breve quanto sono innamorati e a breve ci sarà la dichiarazione teatrale.. Tra alex e delia. Mi fa morire 😂😂😂😂😂#gfvip #teamsoleil — Bimbo di Soleil 🐒🌞 51% (@MattyInterista) January 19, 2022

“Tra poco dirà che non vuole più lasciarlo, vedrete che andrà così. […] Vi spiego cosa succederà: ci sarà un momento in cui lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare.

Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione del loro matrimonio, […]. Faranno un litigio iniziale, che però finirà con un bacio, […] poi vivranno felici e scontenti”.

La Sorge sembra già averci visto lungo, dal momento che proprio poco fa Delia ha rivelato a Miriana Trevisan di aver cambiato idea sulla rottura con Alex Belli.