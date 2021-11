Gf Vip 6: la nuova stoccata di Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi durante la notte

Evidentemente non paga dei rimproveri in puntata, Soleil Sorge si è nuovamente scagliata contro l'ex Gianmaria Antinolfi con dure parole

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non stanno passando momenti propriamente sereni nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nell’ultima diretta la stessa influencer è stata persino ripresa dal conduttore Alfonso Signorini per un frase infelice da lei pronunciata nei confronti dell’imprenditore napoletano.

La gieffina, in seguito al rimprovero, è anche scoppiata a piangere dicendosi pentita delle sue parole. Tuttavia pare che nel corso della notte sia tornata a commentare l’ex fidanzato in maniera nuovamente poco carina.

La nuova frase di Soleil contro Gianmaria

Dopo la lunga puntata di lunedì 1 novembre 2021, Soleil, Alex e Sophie si sono trattenuti a parlare dell’ex fiamma di Belen Rodrigeuz. Nel corso della chiacchierata, proprio Soleil lo ha di fatto ancora attaccato dal punto di vista personale, rivelando come egli compri “cose in outlet per poi regalarle facendole passare per costose”.

Che nottata! Adesso #Soleil sta continuando opera di sputtanamento di #Gianmaria, che compra cose in outlet e le regala facendole passare per costose; e lo dici a #AlexBelli che regaló un solitario di fidanzamento FINTO? 😂 @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli #GFVIP — Eros M.G. Hope ⚓️🇮🇹 (@ErosMGHope) November 2, 2021

Soleil; A Gianmaria manca qualche rotella, o c’è qualcosa che non va. ” ESIGO PROVVEDIMENTI, HA FATTO TANTO DI GESTUALITà, TROVATE IL VIDEO ” #GFVIP

GRAZIE — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) November 2, 2021

A finire sotto accusa è stata tuttavia un’altra frase di Solei accompagnata da un gesto esplicito: “A Gianmaria manca qualche rotella, o c’è qualcosa che non va”. L’esternazione dell’ex volto di Uomini e Donne ha così scatenato la reazione di molti fan del reality di Canale 5, che l’hanno giudicata come la sua ennesima caduta di stile.