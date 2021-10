Gf Vip 6: la nuova uscita di Katia Ricciarelli che scatena il web

I fan del Grande Fratello Vip 6 si sono nuovamente indignati per una presunta infelice uscita di Katia Ricciarelli riferita a una coinquilina

Nuova immensa polemica quella scatenatasi nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Protagonista è ancora una volta Katia Ricciarelli, che non smette di far parlare di sé per diversi motivi. Nel dettaglio, la popolare cantante lirica stava parlando con Soleil di Ainett, quando alcuni Vipponi avrebbero sentito la parola “ne*ra” in riferimento appunto alla showgirl di origini venezuelane.

Pare ad ogni modo che Katia abbia pronunciato tale termine togliendo la “R”. Per alcuni utenti su Twitter questo sarebbe stato fatto dalla gieffina al preciso scopo di non subire conseguenze dal Grande Fratello.

Katia ha detto “Donna negra”.

Scommettete che non la tratteranno come hanno fatto con Soleil? #gfvip — TripliceDea (@TripliceDea) October 26, 2021

Cosa ha detto Katia???

La signora negra😱#gfvip — Rosa (@Rosa75634604) October 26, 2021

Katia Ricciarelli bersagliata sui social

Ascoltando tuttavia meglio le parole di Katia Ricciarelli, parrebbe invece che la parola da lei pronunciata sia appunto “nega” nel senso di “negare”. Si sentirebbe infatti la soprana dire: “Che dice la signora là… nega?”.

La frase sembrerebbe dunque intendere che Ainett neghi una determinata questione, lasciando tuttavia il dubbio in moltissimi fan del programma. Inutile dire, infatti, che sui social i commenti dei follower del programma si sono scatenati, ravvisando un diverso trattamento per la ex moglie di Pippo Baudo. Come si evolverà la cosa? Se ne parlerà nella prossima diretta di venerdì 29 ottobre 2021?