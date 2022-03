Gf Vip 6, la pazza notte di Delia Duran: cosa ha fatto dopo l’aperitivo?

Dopo un aperitivo, Delia è apparsa particolarmente su di giri, cosa che i social hanno subito notato.

La finale del Grande Fratello Vip 6, prevista per lunedì 14 marzo 2022, si avvcina sempre di più ed i concorrenti rimasti in gioco nella casa cercano quanto più possibile di godersi gli ultimi momenti nel divertimento ed in maniera spensierata.

Gf Vip 6, la serata aperitivo

È proprio quello che è successo durante un aperitivo, dove Delia Duran, Davide Silvestri, Giucas Casella, Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, Barù e Jessica Selassie hanno colto l’occasione un pò per confidarsi tra di loro, un pò per passare la serata in allegria.

“Stanno facendo impazzire la regia che gira le telecamere”, è stato un commento di un fan sui social, sicuramente divertito da ciò che stava guardando.

Gf Vip 6, Delia brilla dopo l’aperitivo

Chi ha attirato di più l’attenzione anche questa volta è stata Delia, la quale è apparsa particolarmente allegra e brilla dopo l’aperitivo, quasi come se fosse ubriaca. Ed i commenti sui social non si sono fatti attendere:

“Non sapendo più chi limonare, Delia bacia Jessica che, non sapendo più come eccitare Barù, cerca di scuoterlo così. Il più brutto Gf Vip degli ultimi anni”.

Un commento abbastanza acido, insomma. Non che gli altri siano più gentili: