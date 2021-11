Gf Vip 6: la reazione del figlio di Miriana Trevisan al flirt con Nicola Pisu

Pago, ex marito di Miriana Trevisan, ha rivelato cosa pensa loro figlio della storia in corso fra la showgirl e Nicola Pisu al Gf Vip

Miriana Trevisan e Nicola Pisu stanno affrontano la loro prima “crisi di coppia” nella Casa del Grande Fratello Vip. Lei si sente infatti frenata dalla sua condizione di madre, impaurita del possibile giudizio negativo del figlio, pertanto attende di parlare con lui prima di lasciarsi andare con il gieffino.

Proprio nelle scorse ore Pago, ex marito della showgirl, ha rivelato durante un’intervista come ha reagito loro figlio di fronte al flirt di sua madre e di Nicola.

“Lui ha già vissuto suo papà in questa situazione.

[…] All’inizio, essendo la mamma, lui era geloso […] ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica”. Queste dunque le dichiarazioni del cantautore sardo, che ha sottolineato come la sua ex moglie ami fare la misteriosa. “Non so se Nicola Pisu è l’uomo giusto per Miriana […] però lei è molto frenata dalle telecamere. A dire la verità, non so se andrebbe oltre non avendo tutti quegli sguardi addosso”.

Pago commenta Miriana al Gf Vip

Sempre riferendosi alla sua ex moglie, Pago ha tenuto inoltre a precisare: “Miriana è così come la vedi, con le sue punzecchiate […]. Lei non ci pensa troppo, se deve dire qualcosa lo fa in maniera diretta. È molto impulsiva, ma non stratega. Al GF si trattiene un po’ per non sbagliare, ma lei reagisce quasi sempre d’impulso”. Intanto la relazione tra i due concorrenti è diventata un argomento virale sui social, così come altrettanto chiacchierato in trasmissione.