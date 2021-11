Gf Vip 6: la reazione di Manuel Bortuzzo al possibile abbandono di Aldo Montano

Alla notizia della volontà di Aldo Montano di lasciare il Gf Vip dopo la lite con Alex Belli, Manuel Bortuzzo ha detto di esser pronto a seguire l'amico

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, il clima è letteralmente infuocato dopo lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. I due sono arrivati ai ferri corti in seguito alle provocazioni dell’attore nei confronti dell’atleta, creando sostanzialmente due fazioni tra i concorrenti.

A spiazzare tutti è stata però la confessione di Aldo, che ammettendo di aver agito troppo di impulso ha preso in considerazione l’idea di abbandonare il reality.

Tutti i Vipponi hanno così tentato di dissuaderlo, in primis l’amico Manuel Bortuzzo, che in queste settimane ha trovato nello schermidore un vero conforto nei momenti più complicati. I due gieffini hanno infatti stretto un rapporto di amicizia molto particolare, cementato anche dalla comune esperienza nello sport. Così, dopo aver appreso la notizia del possibile abbandono di Aldo, Manuel ha dichiarato che nel caso sarebbe pronto a uscire insieme a lui.

“Aldo, io senza di te me ne vado”, ha sentenziato di fatto il giovane nuotatore, provando a convincerlo nel cambiare idea.

Alex: : “ VOI MI DOVETE SEGUIRE ” mentre il man cerca aiuto e protezione in casa, Aldo per proteggere Manuel gli ha detto di non preoccuparsi e restarne fuori . Trovate la differenza. A piccoli uomini come Alex belli ho sempre preferito grandi uomini come Aldo montano . #gfvip pic.twitter.com/kEdGmwOnN8

— M_A_S💥 (@au_dere) November 3, 2021