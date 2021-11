Gf Vip 6: la replica di Adriana Volpe alle parole di scherno di Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo essere stata sbeffeggiata da Alex e Soleil, Adriana Volpe ha reagito alle parole dei due gieffini con un post sui social

“Amici speciali” con una forte “chimica artistica”: così si sono autodefiniti Alex Beli e Soleil Sorge, che non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Nelle scorse ore i due gieffini si sono anche lasciati andare a un nuovo bacio artistico super passionale in occasione della rappresentazione della Tudandot diretta da Katia Ricciarelli.

Adriana Volpe: la stoccata sui social

Tra i tanti telespettatori, anche Adriana Volpe ha notato il cosiddetto bacio teatrale della coppia. L’opinionista non si è lasciata nemmeno sfuggire il momento in cui i due concorrenti si sono messi a tagliare l’aglio imitando Patrick Swayze e Demi Moore in Ghost. Ecco dunque il commento dell’ex gieffina pubblicato su Twitter, dopo essere stata schernita da Alex e Soleil per le sue dichiarazioni in puntata:

Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria 😂 #GFVIP pic.twitter.com/S8dBGrrcWv — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 28, 2021

Nel mentre, com’è ovvio, anche i fan del reality di Canale 5 non hanno mancato di fare le loro precisazioni, schierandosi chi da una parte, chi dall’altra:

Ma quelli che pensano che Alex e Solei stanotte fossero seri? Ha iniziato Soleil quando erano in veranda imitando Adriana e hanno continuato quando stavano cucinando #GFVIP — Elena🌸 (@elebenny98) November 28, 2021