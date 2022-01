Gf Vip 6: la risposta di Sonia Bruganelli alla frecciatina di Nathalie Caldonazzo

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo prosegue anche fuori dal Gf Vip: la replica dell'opinionista alla battuta della showgirl

Fra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli sembra proprio non scorrere buon sangue. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, la neo opinionista ha infatti ironizzato sulla clip di presentazione della gieffina, sostenendo come volesse sembrare Julia Roberts.

Tale boutade non è affatto piaciuta alla diretta interessata, che durante una chiacchierata in giardino con Miriana Trevisan e Barù ha precisato: “Sonia è acida, fa battute cattive. […] Troverò anch’io uno con un aereo privato che mi porti in giro. Se quello è avere storie, siamo a cavallo. Causa/effetto, io non inizio mai per prima”.

blessandovi la tl con l’applauso del pubblico (e la faccia di Sonia) dopo che Adriana ha reso immune Nathaly 😭😭👑 #gfvip pic.twitter.com/eXCzyPYY6n — edoardo (@edosenzaemoji) January 14, 2022

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: “Non sei Julia Roberts, io i regali non te li faccio. Perché ti devo dare un cadeaux?” https://t.co/oYG9QiUjIy pic.twitter.com/vIHWlLTmxD — IlPorcodelMolente (@PorcodelMolente) January 17, 2022

Bruganelli versus Caldonazzo: l’intromissione della Volpe

La poca simpatia fra la Bruganelli e la Caldonazzo è stata percepita anche da Adriana Volpe, che con grande destrezza l’ha resa immune dalle nomination. La battuta sull’aereo è ovviamente poi giunta anche alle orecchie della moglie di Paolo Bonolis, che non ha perso tempo nel dire nuovamente la sua con un post su Instagram: