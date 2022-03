Gf Vip 6: la trasformazione estetica di Jessica Selassié

Nella casa del Gf Vip 6 Jessica Selassié ha subito una trasformazione incredibile.

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip passata oramai agli annali di Canale 5. Di Jessica si è parlato molto in questo periodo: non solo per il suo rapporto con Barù, ma anche per i suoi vistosi cambiamenti estetici.

All’interno della casa del Gf Vip 6 Jessica è rinata, divenendo sempre più femminile. Una rivoluzione stilistica evidente ai telespettatori.

Jessica Selassié: la riscoperta della propria femminilità al Gf Vip

Jessica Selassié ha riscoperto all’interno della casa del Gf Vip 6 la sua femminilità. Sotto i riflettori, la princess ha rivoluzionato il suo look. Se in un primo momento proponeva abiti più orientati al look delle sorelle Lucrezia e Clarissa, adesso la principessa si è distaccata dall’uniformità con le consanguinee divenendo più affascinante ed elegante.

Jessica Selassié ha iniziato a indossare tubini total black, con tanto di mood manish in rosa-cipria, minidress aderenti e sgargianti e décolleté colorati. Una ragazza raffinata Jessica, che punta piuttosto sui trucchi dai toni naturali che mettono in risalto i suoi lineamenti esotici.

Cambio di look anche per i capelli

Jessica Selassié ha pensato inoltre a dare una sistemata ai suoi capelli, rimpiazzando frontini e boccoli con lunghi pony tail con tanto di extension, pieghe extra lisce e onde definite.

Rispetto all’inizio della sua avventura nella Casa, la principessa ora sembra essere davvero un’altra persona, piena di bellezza, vivacità e sensualità.