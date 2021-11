Gf Vip 6, l’amico di Manuel Brotuzzo sbotta contro Alex Belli: “Battute su un ragazzo disabile”

Lo staff di Manuel Bortuzzo insieme al suo migliore amico hanno fortemente condannato l'infelice uscita di Alex Belli al Gf Vip

Le parole di Alex Belli pronunciate su Manuel Bortuzzo stanno scatenando una vera e propria bufera intorno al Grande Fratello Vip. A mettere nel mirino il linguaggio poco consono dell’ex volto di CentoVetrine sono di fatto subentrati sia lo staff del nuotatore triestino sia il suo migliore amico.

Nello specifico della vicenda, Alex Belli si trovava a chiacchierare con Davide Silvestri e Soleil Sorge in giardino, quando ha per l’appunto pronunciato l’infelice frase sul coinquilino. “Resta Manuel perché non può cadere” ha di fatto detto l’attore, battuta alla quale lui stesso ha riso di gusto dopo averla pronunciata.

Alex Belli tartassato sui social

Le parole del gieffino hanno però subito infiammato il web, che ora reclama a gran voce un provvedimento contro di lui.

“Cadono tutti, ad uno ad uno. L’ultimo resta Manuel perché non può cadere”.

E direi che dopo questa frase VERGOGNOSA su Manuel Bortuzzo, Alex Belli se ne può tornare nel meritato oblio. Incommentabile pure Soleil che se la sghignazza. #GFvip pic.twitter.com/X0cdgAx0XR — Francesco Canino (@fraversion) November 3, 2021

Alex Belli shock su Bortuzzo al #GFVIP: «Cadono a uno a uno, ultimo Manu perché non può cadere»https://t.co/wexXsFkfVx pic.twitter.com/WsuYDdQ1gd — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) November 3, 2021

Nel mentre, come detto, anche lo staff di Manuel Bortuzzo ha chiesto un intervento da parte del Grande Fratello con un post pubblicato sull’account ufficiale Instagram del nuotare. Anche il migliore amico del triestino ha scritto un messaggio di condanna, definendolo Alex un grande attore e un finto amico.

Pure Franco Bortuzzo, padre dell’atleta, è intervenuto nelle Ig Stories del figlio per esprimere il proprio dissenso. L’uomo, nello specifico, ha precisato: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”.