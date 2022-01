GF Vip 6, le anticipazioni: la verità su Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo

Tutto quello che c'è da sapere sulla 33esima diretta del GF Vip 6. Dalla nomination ai concorrenti.

Ferve l’attesa per la diretta del 10 gennaio al Grande Fratello Vip 6. Al centro della puntata vi saranno enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo, e finalmente Delia Duran dovrebbe entrare all’interno della Casa.

GF Vip 6: le anticipazioni del 10 gennaio

Ferve sempre di più l’attesa per quella che sarà la 33esima diretta della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata Giucas Casella – che ha dichiarato di essere intenzionato a convolare a nozze con la sua compagna di vita, Valeria, dovrebbe ricevere una sorpresa romantica da parte della donna. Sempre durante la puntata si tornerà a parlare inoltre di Enzo Paolo Turchi e del rapporto con la showgirl Nathaly Caldonazzo, che a quanto pare si conoscono bene.

Carmen Russo è curiosa di saperne di più e sembra che suo marito abbia persino invitato la showgirl al loro matrimonio. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

GF Vip 6: l’ingresso di Delia Duran

Durante la 33esima puntata del programma sembra che Delia Duran si collegherà con lo studio. A quanto pare è ormai certo che la moglie di Belli sarà una nuova concorrente di questa edizione, e lei stessa avrebbe confessato di essere in quarantena preventiva per poter finalmente varcare la soglia della porta rossa.

Come la prenderà Soleil Sorge? In tanti non vedono l’ora di sapere se ci saranno nuove liti tra le due all’interno del programma.

GF Vip 6: le nomination

La 33esima diretta del programma vede in nomination Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, e in tanti tra i fan del programma si chiedono chi tra le tre sarà costretta a lasciare il reality show. Al momento i sondaggi sembrano dare per favorite Soleil e la Caldonazzo, ma ancora non è detta l’ultima parola e solamente il televoto potrà stabilire chi tra le concorrenti lascerà definitivamente il programma.