Gf Vip 6: le dichiarazioni piccanti di Tommaso Eletti durante la notte

Entrato da pochissimo nella Casa di Cinecittà, Tommaso Eletti ha già scatenato il putiferio sui social per via di particolari confessioni notturne

A pochissime ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti è già tornato a parlare della sua avventura a Temptation Island di questa estate. Il 20enne romano ha ovviamente tirato in ballo anche la sua ex Valentina Nulli Augusti, ammettendo di essere stato eccessivamente geloso, rovinando la loro relazione.

Tommaso Eletti parla dell’ex Valentina

Fra le tante cose, Tommaso si è però anche spinto in confessioni un po’ troppo intime, che hanno subito innescato delle critiche a catena sui social. Il ragazzo, nel dettaglio, ha rivelato un particolare molto personale in riferimento ai suoi momenti in intimità con la sua ex fidanzata.

#GFvip NON TOMMASO RATTO ELETTI CHE DICE ALLE 1.07 CHE A VALENTINA LE V3NIVA D3NTRO PERCHÉ VOLEVA I FIGLI 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/qxgjFtO7WX — Alice (@alicepelliciari) September 14, 2021

“Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. […] Per me è anche stata come una mamma. […] La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare al mare da sola”. Riconoscendo dunque le sue pesanti gelosie, il nuovo inquilino della Casa di Cinecittà ha sottolineato come Temptation Island lo abbia aiutato a capire tante cose. “Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato su alcune cose.

C’erano errori da tutte e due le parti”, ha rivelato ancora Eletti.

Come detto, molti sono stati i commenti degli utenti sui social:

Che schifo raccontare anche i momenti più intimi di quello che succedeva sotto le lenzuola a casa tua blaaa 🤮🤮🤮🤢#GFvip — Antonella Amarante (@antonella9927) September 14, 2021