Gf Vip 6: le dure parole del papà di Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Dopo la nuove lite scoppiata nella Casa tra Soleil e Sophie, ecco intervenire il padre dell'ex tronista in un duro attacco contro l'influencer

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Poco fa, per esempio, Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno avuto un nuovo battibecco, iniziato nel momento in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una battuta non gradita all’ex tronista.

Tale boutade non è infatti stata digerita dalla diretta interessata e nemmeno da gran parte del popolo del web, che non ha mancato di far presente il proprio punto di vista sui social.

Sophie e Soleil: il motivo della lite

Soleil ha dapprima tacciato di “comodini” alcuni dei Vipponi, per poi rivolgendosi direttamente a Sophie affermando: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…”. A quel punto tra le due gieffine è partito un vero e proprio scontro, in merito al quale la Codegoni si è sfogata con Giucas Casella.

La faccenda non poteva non avere risonanza anche all’esterno della magione romana. Poche ore fa, infatti, Stefano Codegoni, papà di Sophie, ha preso le difese della figlia attaccando duramente Soleil. Come riportato sul profilo Instagram di Amedeo Venza, ecco dunque le parole dell’uomo:

Nel contempo anche i concorrenti del Casa si sono divisi. Valeria Marini, per esempio, si è schierata contro Soleil, mentre Manila Nazzaro ha cercato di smorzare i toni precisando che quella della gieffina era solo una battuta. Insomma, ci sono tutte le carte in tavola per un confronto nella prossima diretta del reality di Canale 5.