Gf Vip 6: le foto della casa dove vivono Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran, da poco diventati marito e moglie, vivono in un’abitazione stile loft che racconta molto della loro vita di coppia

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sta facendo parecchio scalpore la vicenda che vede come protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Eppure fuori dalla magione di Cinecittà, la coppia di neo sposini pareva avere una relazione solida, nonostante i molti dubbi sollevati dal reality show di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini.

Dopo la promessa di matrimonio di questa estate, ecco dunque i dettagli della casa dove vivono l’attore e la modella venezuelana, che racconta anche molto della loro eccentrica personalità.

Alex Belli e Delia Duran: le foto nel loro loft

Fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno 2021 Alex e Delia si sono scambiati delle simboliche promesse di nozze. L’ex volto di CentoVetrine non ha infatti ancora ottenuto il divorzio dall’ex moglie Katarina Raniakova. Mostratisi sempre molto in sintonia e innamorati l’uno dell’altra, i due hanno spesso pubblicato dei post sui social nella loro casa in stile soft, circondata da un magnifico giardino.

L’abitazione su due livelli vede un’ampia zona giorno, da cui si accede alla zona notte attraverso una scala. Qui compare poi la scritta “Factory”, in riferimento allo stile industrial del loro nido d’amore.

Grandi vetrate a tutta altezza introducono poi alla terrazza esterna, mentre travi in acciaio a vista e pavimenti in legno caratterizzano gli ambienti interni. Dai numerosi video postati soprattutto da Delia si vedono inoltre grandi quadri alle pareti che raffigurano i ritratti della coppia, mentre non mancano numerosi strumenti musicali come il grande pianoforte a coda, a testimonianza della grande passione di entrambi per la musica.