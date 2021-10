Gf Vip 6: le inaspettate dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi contro gli autori del reality di Canale 5

Gianmaria Antinolfi ha inaspettatamente rivelato alcuni dettagli della sua clip di presentazione per il Gf Vip, tirando in ballo gli autori del programma

Senza dubbio la presenza di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip è dovuta alle storie che ha avuto con alcune star del mondo dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Dayane Mello. Tra loro non va ovviamente dimenticata la frizzantissima Soleil Sorge, al momento “reclusa” nella Casa di Cinecittà insieme a lui.

Lo stesso Gianmaria Antinolfi ha parlato di queste sue relazioni nella clip di presentazione per il reality show. Ma nelle scorse ore ha fatto delle dichiarazioni del tutto inaspettate, lasciando intendere come qualcuno l’abbia consigliato nel dire determinate cose.

Abbiamo lasciato Gianmaria e Soleil in “pace” alla fine della scorsa puntata… ecco, qualcosa è andato storto negli ultimi giorni. #GFVIP pic.twitter.com/qw4ksujeHQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Gianmaria Antinolfi contrariato dagli autori del Gf Vip

“Mi hanno fatto fare una clip di presentazione […] che io ho odiato. Non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché hanno detto che la gente mi conosce per queste cose, quindi…”. Queste, dunque, le parole dell’imprenditore partenopeo, suonate alquanto strane alle orecchie dei telespettatori di Canale 5. Tali esternazioni erano evidentemente riferite agli autori del Gf Vip, che lo avrebbero a suo dire spronato affinché parlasse di cose interessanti per l’audience.