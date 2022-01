Gf Vip 6: le indiscrezioni sull’imminente abbandono del reality da parte di Katia Ricciarelli

Secondo quanto trapelato da recenti rumors, Katia Ricciarelli potrebbe presto lasciare il Grande Fratello Vip 6: ecco quando e perché

Katia Ricciarelli è senza dubbio una delle protagoniste maggiormente chiacchierate dell’attuale Grande Fratello Vip 6. Dopo oltre quattro mesi dall’inizio di quest’avventura, la cantante lirica non nasconde tuttavia la sua stanchezza, fiaccata dalle molte discussioni sorte con gli altri componenti della Casa di Cinecittà.

Proprio a tal proposito, sono emersi nelle ultime ore dei particolari ruomors che parlano di un possibile abbandono di Katia già nei prossimi giorni, ossia dopo il suo compleanno.

A svelare il retroscena sul futuro al Gf Vip dell’ex moglie di Pippo Baudo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram la nota opinionista ha infatti rivelato quelle che dovrebbero essere le prossime novità del reality condotto da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli verso l’uscita anticipata dal GF Vip

Katia Ricciarelli potrebbe dunque lasciare il programma molto prima dell’ultima puntata, prevista per il prossimo 14 marzo 20211. “Anche la Ricciarelli, dopo il suo compleanno il 18 gennaio, dovrebbe lasciare la casa”, ha di fatto scritto la Marzano in una IG Story, rivelando così come la cantante sia letteralmente a un passo dal dire addio al Gf Vip 6.

Tale notizia, al momento non ancora confermata in via ufficiale dalla produzione del reality di casa Mediaset, sarebbe parecchio importante. Più volte, a onor del vero, l’artista veneta si è lamentata di essere stufa e di voler mettere fine a questa esperienza, che l’ha posta ad ogni modo fortemente al centro dell’attenzione mediatica.