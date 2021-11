Gf Vip 6: le lacrime di Miriana Trevisan per il duro attacco di Katia Ricciarelli dopo la nomination

La forte reazione di Katia Ricciarelli alla nomination di Miriana Trevisan ha creato malumori fuori e dentro la Casa: ecco cos'è successo

Come abbiamo visto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha votato Katia Ricciarelli nelle nomination palesi. La cantate lirica, tuttavia, non l’ha presa benissimo, dando alla coinquilina della bugiarda e della falsa, oltre ad altri epiteti decisamente poco carini.

Reputandola dunque una traditrice che la pugnala alle spalle, Katia ha reagito davvero male, provocando peraltro il risentimento della stessa showgirl romana.

Nello scontro Miriana Katia fa fan di sole sono con Miry perché al di là del fare pace ha subito nomination di Katia e lei può fare altrettanto solo che sole non sa che Katia l’ha nominata! #gfvip tra sole e Miriana penso solo a ieri che sole parlava della sua vita con lei https://t.co/Jee7q9tbT1

Parlando poi con la new entry Patrizia Pellegrino, Katia Ricciarelli si è lasciata andare a ulteriori affermazioni molto forti: “Che str***a, le tiro una scarpa in testa.

Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”. Le parole dell’artista veneta sono state ovviamente commentate sui social dai fan, che hanno trovato il suo modo di fare eccessivamente aggressivo e sopra le righe.

Per quanto non ami Soleil, ma sentire Katia che dice di Miriana : ” Le tiro una scarpa in testa, che le faccio un buco “; quando un’ora fa diceva che Soleil era stata troppo violenta è vergognoso #gfvip pic.twitter.com/CHckyZEgyz

