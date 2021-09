GF Vip 6: le nuove regole riguardanti le possibili espulsioni

Alfonso Signorini ha svelato quali saranno le nuove regole riguardanti le espulsioni al GF Vip 6.

Alfonso Signorini ha svelato le novità riguardanti le regole previste nella sesta edizione del GF Vip 6 per le espulsioni dei concorrenti.

Gf Vip 6: le regole per le espulsioni

Nelle precedenti edizioni del GF Vip c’è chi ha fortemente contestato (come Stefano Bettarini) di esser stato espulso dalla casa del reality show per qualche “frase” di troppo.

Signorini ha specificato che quest’anno ci saranno delle regole ben precise per quanto riguarda le espulsioni dei concorrenti dal reality show e ha fatto sapere che i concorrenti non verranno espulsi solamente per la gravità delle loro affermazioni ma anche per le intenzioni. “Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione.

Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”, ha fatto sapere il conduttore.

Gf Vip 6: i concorrenti squalificati

Sono molti gli ex concorrenti del reality show squalificati per frasi sessiste, oscenità e bestemmie. Dopo Denis Dosio anche Stefano Bettarini era stato squalificato dalla precedente edizione del programma per una presunta bestemmia da lui pronunciata in diretta tv.

Nonostante in un primo momento si fosse scusato e avesse accettato di dire addio al programma, Bettarini ha poi ritrattato la sua versione sfogandosi contro il reality show per la sua squalifica immediata: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. (…) Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione.

Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…”, aveva fatto sapere.

Gf Vip 6: le novità

Alfonso Signorini, conduttore dello show per la terza volta di seguito, ha svelato anche altre due novità riguardanti la nuova edizione del GF Vip: “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″, ha fatto sapere, e ancora: “Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende”.