Gf Vip 6: le pesanti dichiarazioni di Hellen Scopel, ex fidanzata di Alex Belli

Alle già tante maldicenze nei confronti di Alex Belli si aggiunge anche quella della ex fidanzata Hellen Scopel

Alex Belli ha senza dubbio uno stuolo di ex fidanzate tutte con il dente avvelenato nei suoi confronti. Dopo le forti accuse di Mila Suarez e dell’ex moglie Katarina Raniakova, ecco che ora un’altra ex dell’attore parmense ha deciso di intervenire sul suo contro.

Si tratta per la precisione di Hellen Scopel, ex modella e attrice, che è stata insieme all’ex gieffino diversi anni fa, ossia prima di Katarina. In una recente intervista rilasciata a “Nuovo Tv”, la donna ha dunque dichiarato di essere stata tradita da Alex, rivelando anche di avergli suggerito il suo nome d’arte.

Hellen Scopel su Alex Belli: “Ho creato un mostro”

“Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum.

Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!”. Così ha spiegato Hellen al giornale, precisando poi come i primi tradimenti fossero iniziati nel giro di un paio d’anni: “Salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo ‘Fra di Roma’, che mi insospettì”.

L’ex modella ha anche parlato di alcuni atteggiamenti poco tollerabili che l’hanno infine portata a lasciare Alex Belli.

“Allora non l’ho denunciato, ora lo farei”, ha duramente affermato Hellen, che tuttavia ha anche ammesso di aver nuovamente ceduto al fascino del bell’attore quando lui già stava insieme a Katarina. Come reagirà l’ex concorrente del Gf Vip a tali nuove accuse?