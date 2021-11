GF Vip 6, le quote dei bookmakers: Bortuzzo favorito, Soleil sul podio

Manuel Bortuzzo sarebbe dato per favorito dai bookmakers per la finale del Grande Fratello Vip 6.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip volgerà al termine a marzo e per i bookmakers è già tempo di scommesse: secondo i rumor in circolazione Bortuzzo sarebbe dato per favorito mentre Soleil Sorge potrebbe arrivare sul podio.

GF Vip: le scommesse sui vincitori

Secondo i rumor in circolazione al monento sarebbe Manuel Bortuzzo ad esser dato per favorito come vincitore del Grande Fratello Vip e con lui, sul podio della finalissima, potrebbe essere presente l’influencer Soleil Sorge. Bortuzzo è stato finora e senza ombra di dubbio uno dei volti di punta di questa sesta edizione del programma: il giovane nuotatore è voluto entrare nella casa del reality show per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità.

Soleil Sorge invece si è ritrovata al centro di un clamoroso “triangolo” tra Alex Belli e sua moglie, Delia Duran, e al momento non è ancora chiaro che piega prenderanno i rapporti tra l’influencer e il modello (che, secondo molti dei telespettatori, starebbe facendo il doppiogioco).

GF Vip: Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo nella casa del reality show ha stretto un’importante legame con la principessa etiope Lulù Hailé Selassié. Purtroppo le attenzioni morbose riservate dalla ragazza al giovane nuotatore non le hanno fatto guadagnare la simpatia del pubblico e hanno inevitabilmente incrinato i suoi rapporti con Bortuzzo.

GF Vip: la storia di Bortuzzo

Manuel Bortuzzo nel 2019 è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da alcuni malviventi a causa di uno scambio di persona.

Nella casa del reality show il nuotatore ha più volte parlato delle difficoltà riscontrare a causa dell’incidente e della coseguente disabilità a lui causata dai proiettili.

“Il mio medico mi ha detto che la situazione era disperata. Ha letto la cartella clinica e mi ha detto: ‘Ci sono stati minuti in cui loro non sapevano più che fare per salvarti, stavi per andartene’. Per questo dico che lo sport mi ha salvato la vita, perché avevo un fisico perfetto, propenso a riprendermi.

Lo sport è importante, il cuore, i polmoni se sono allenati fanno la differenza. Uno che come me si allenava tutti i giorni aveva un corpo diverso rispetto a chi sta sul divano tutto il giorno. Quindi credo che in parte questa sia la ragione per cui ce l’ho fatta”, ha confessato il nuotatore nella casa del GF Vip.