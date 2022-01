GF Vip 6, le rivelazioni di Giacomo Urtis insieme a un uomo famoso: si tratta di Fabrizio Corona?

Le confessioni di Giacomo Urtis in merito alla sua relazione con un uomo famoso, sposato e poi finito in carcere, accendono il gossip

Nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 con protagonista Giacomo Urtis. Lasciatosi andare a delle rivelazioni parecchio interessanti, il noto chirurgo dei vip ha infatti raccontato di una sua precedente storia d’amore. Descrivendo dunque di essere stato con un famoso personaggio del mondo dello spettacolo, diversi dettagli hanno portato a ipotizzare potesse trattarsi niente meno che di Fabrizio Corona.

Raga guardate qui mi sa che è tutto vero tra URTIS E CORONA 😂😂😂😂 SONO SCIOCCATO #GFvip #teamsoleil #jerù #mellos pic.twitter.com/z48dCmgynf — Barù ha bestemmiato ? (@turututiti) January 13, 2022

Non urtis che ha appena detto che corona e stato io suo primo uomo e che facevamo le cose a tre con Nina moric ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️🛩🛩🛩🛩#gfvip — O˥˥∀ƃ∀⊥N∀Ͻ ˥I (@LordSal87) January 13, 2022

Urtis era l amante di Corona ai tempi di Belen,vivevano tutti e 3 insieme nella stessa casa…lo ha appena detto — Amy Jade (@AmyJade882) January 13, 2022

Il racconto di Giacomo Urtis che semina gli indizi

Giacomo ha raccontato di aver conosciuto tale persona uomo in aeroporto e di essere poi andato a vivere a casa sua.

All’epoca dei fatti tale Vip era sposato e Urtis avrebbero convissuto insieme alla coppia fino al momento dell’arresto di quest’uomo, finito in carcere per diverso tempo. Un altro notevole indizio fornito da Urtis è la presenza dei molti tatuaggi che tale persona ha sul suo corpo. Una sequela di indizi che non sono passati affatto inosservati ai fan del GF Vip, che non hanno mancato di unire i puntini nei loro commenti sui social.