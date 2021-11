Gf Vip 6, le sorelle Selassié infuriate con Soleil Sorge: ecco cos’è successo

Jessica, Claricca e Lulù Selassié si sono infuriate con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: l'accusa delle sisters all'influencer

Al Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle. Dopo la tremenda lite tra Alex Belli e Aldo Montano, ecco che a ritrovarsi al centro delle dinamiche è ora nuovamente Soleil Sorge. La focosa influencer è difatti finita direttamente nel mirino delle sorelle Selassié, che l’hanno accusata di essere falsa e di sparlare degli altri concorrenti.

Le sorelle Selassié contro Soleil Sorge

In un clima davvero movimentato, dove anche Nicola Pisu e Miriana Trevisan litigano ferocemente, Soleil Sorge ha dunque stuzzicato nel profondo le princess Jessica, Claricca e Lulù, con le quali non ha mai avuto un buon feeling. Dopo aver criticato un piatto cucinato da Jessica, Soleil è stata poi malvista anche da Miriana, subito schieratasi dalla parte delle Selassié.

“Meno male che dice che noi sparliamo dietro le spalle! Siamo noi le false, vero? Io ho fatto il mio e me ne sono andata”.

Così si è espressa dal canto suo Jessica, insinuando come la Sorge stia facendo di tutto per metterla in cattiva luce. “Non capisco il senso di soddisfazione quando vede le persone creare una massa l’uno contro l’altro”, ha poi replicato Lucrezia in difesa della sorella.

Cosa succederà ancora tra le principesse etiopi e la “diabolica” ex naufraga italo-americana? Le sisters si vendicheranno della perfida strategia di Soleil durante la prossima nomination? Non resta che attendere le prossime ore per vedere cosa accadrà ancora nella Casa più spiata d’Italia.