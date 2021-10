Gf Vip 6: le sorelle Selassié presto divise per diventare concorrenti singole?

Molti fan vorrebbero vedere le tre principesse Selassié come concorrenti singole del Grande Fratello Vip 6: nel reality si realizzerà questo desiderio?

Nella storia televisiva del Grande Fratello Vip abbiamo già visto entrare nella Casa coppie di inquilini in qualità di unico concorrente. È capitato per esempio con Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nuccetelli nonché con Cecilia e Ignazio Rodriguez. Quest’anno a concorrere in tre sono le sorelle Selassié, per le quali gli spettatori chiedono ora a gran voce che anche loro vengano divise, mettendosi in gioco ognuna per sé.

Lulù Selassié criticata sui social

Delle tre principesse di origine etiope, quella che sta maggiormente facendo parlare di sé è senza dubbio Lulù. La giovane gieffina ha infatti non solo destato l’attenzione dei fan per la sua tormentata storia con Manuel Bortuzzo, ma nelle scorse ore ha sollevato nuove polemiche per alcune frasi dette alla sorella Lucrezia con poco garbo.

Anche oggi qui per dire che aspetto il momento in cui le divideranno e Jessica nominerà la sorella perché vivere h24 con lei è davvero insostenibile 🙈

Jessica ti faccio vincere solo per questo✈️😂 #GFVIP https://t.co/eabtFxV7LM — Erika Di Biasi (@BiasiErika) October 7, 2021

A Lulù da tanto fastidio Jessica solo per un motivo: dice la verità. La verità, in questo caso, a lei non piace e che lo dica proprio sua sorella le sta ancora più sul cazzo. Jessica è una sorella maggiore davvero brava. Fine. #GFVIP pic.twitter.com/L1r0h5X2d9 — Noemi 🐍 (@Santuz15) October 6, 2021

Il comportamento di Lucrezia ha dunque smosso parecchi utenti sui social, che si sono scagliati contro di lei con feroci commenti soprattutto su Twitter. Quale sarà dunque la decisione del Grande Fratello?