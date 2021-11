Gf Vip 6: l’incidente di Nicola Pisu metterà a rischio la sua permanenza nella Casa?

Una brutta caduta nella Casa del Gf Vip potrebbe compromettere la partecipazione di Nicola Pisu: ecco cosa è successo

Nei giorni scorsi Nicola Pisu ha subìto una brutta caduta nella Casa del Grande Fratello Vip, provocando quella che è addirittura sembrata una possibile frattura al coccige. L’incidente sta facendo preoccupare enormemente i fan del reality, dal momento che potrebbe costare molto caro allo sfortunato gieffino.

Molti temono infatti che il figlio di Patrizia Mirigliani veda a rischio la sua permanenza nella magione più spiata d’Italia. Le iniezioni di antidolorifici a cui si è dovuto sottoporre lo hanno di fatto debilitato fisicamente, costringendolo a riposare molto. Tuttavia il pericolo più grande resta quello della possibile frattura all’ultimo osso della colonna vertebrale.

Guarda ke Nicola in questo momento ha un forte dolore al coccige (probabile frattura) e sta facendo le punture che fanno venire sonnolenza.. xcio non lo inquadrano.. se non sai evita di commentare ..

Prima cmq era in giardino a ridere e scherzare con Soleil

