Gf Vip 6, l’incredibile consiglio di Soleil Sorge ad Alex Belli: “Non devi scusarti con Aldo Montano”

Soleil Sorge ha sconsigliato ad Alex Belli di fare il primo passo e chiedere scusa ad Aldo Montano dopo la tremenda lite nella Casa del Gf Vip

Dopo la sfiorata rissa con Aldo Montano al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha provato a riflettere su quanto accaduto insieme all’amica Soleil Sorge. L’attore ha spiegato di vedere una certa resistenza nel chiarirsi da parte dello schermidore toscano, ma allo stesso tempo non se la sente di fare il primo passo.

È stato allora che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi gli ha dato ragione, precisando: “Sembrerebbe falso da parte tua, o meglio finto buonista e contraddittorio […]. Lui ha esagerato”. Secondo quanto riferito da Alex a Soleil, dopo la lite in cui Aldo gli ha messo le mani addosso, i due gieffini non sono più riusciti ad avere un dialogo.

Questa ha scritto che Aldo è geloso di Alex perché Alex ha limonato con Soleil e Sophie, visto che Aldo non può farlo perché è spostato HAHAHAHA ma tutto ok? A PARTE CHE NEANCHE ALEX POTREBBE FARLO, ANCHE LUI È SPOSATO. #gfvip https://t.co/sOirbXvCIq — Canieuest ,✨🤍 (@Canieuest96) November 4, 2021

Alex è un povero ricreduto, pensasse a sua moglie invece di fare “l’amico” con Soleil,con un amico stretto non ci si bacia in bocca con tanto di lingua e tanto meno si sta sotto le coperte toccandosi. Aldo, invece è una persona per bene e molto rispettoso 😊 — Carmen (@Carmen14102000) November 4, 2021

non lo ha fatto con cattiveria aveva bevuto ,secondo me è sincero non fa l’attore ok ha esagerato ha chiesto scusa basta ,aldo non sopporta soleil dunque se la prende troppo con alex — trilly (@nadiatrilly_) November 4, 2021

Alex Belli e Aldo Montano: amicizia finita?

L’ex volto di CentoVetrine ha sostenuto che l’atleta si sia alzato e sia andato via, non accettando il tentativo del coinquilino di avvicinarsi a lui. Soleil, dal canto suo, ha rivelato all’amico che mentre raccontava a Katia Ricciarelli i motivi della lite lo sportivo avrebbe detto di non essere per nulla intenzionato a recuperare l’amicizia con Alex Belli. La questione è intanto diventata assolutamente virale sui social, dove moltissimi utenti stanno commentando il reciproco comportamento dei protagonisti di questa vicenda.