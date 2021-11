Gf Vip 6: l’incredibile proposta di Alex Belli per stare da solo con Soleil Sorge

Alex Belli ha escogitato un piano per trovare un momento di intimità con Soleil Sorge all’interno della Casa di Cinecittà

L’idea di passare più tempo da solo con Soleil Sorge pare farsi sempre più impellente per l’impavido Alex Belli. L’attore ha difatti enunciato una proposta alla produzione del Grande Fratello Vip affinché gli venga data una stanza appartata per poter stare solo in compagnia della bella influencer italo-americana.

Dal suo canto, l’ex naufraga ha risposto all’imprevista richiesta dell’ex volto di CentroVetrine, sconvolgendo ancora una volta il pubblico di Canale 5.

Gf Vip 6: la richiesta di Alex per Soleil

Dopo il confronto con la moglie Delia Duran, Alex Belli sembra dunque voler vivere in modo ancor più spensierato lo speciale rapporto d’amicizia con Soleil. Archiviando quindi le proteste della modella sudamericana, il gieffino ha rilanciato con una nuova proposta indecente per la compagna d’avventura.

Durante una partita di biliardo, infatti, Alex ha fatto presente all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Voglio andare nella Nave dell’Amore con te. Ti immagini che bello? […] Non pensi che ce la meritiamo?”.

L’entusiasmo di Alex non è stato peraltro affatto contrastato da Soleil, che si è detta infatti felicissima all’idea. Cosa accadrà dunque ai due protagonisti del reality di Alfonso Signorini, che già tanto hanno fatto parlare di sé? La proposta sarà accettata dalla produzione del fortunato programma tardato Mediaset?