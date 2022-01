Gf Vip 6: l’inspiegabile gesto in piscina di Barù che fa infuriare gli inquilini della Casa

Barù ha deciso di fare pipì nella piscina della Casa del Grande Fratello Vip 6, suscitando lo sdegno di concorrenti e pubblico

Il neo arrivato Barù, nipote del popolare Costantino Della Gherardesca, pare aver infranto il regolamento del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha infatti deciso di fare la pipì nella piscina della Casa, nonostante le richieste di dissuasione dei suoi compagni dal commettere quell’insana azione.

Barù: “io faccio la pipì” Giucas: “Barùùùù nooooooo, Barùùùù non si fa nooooooooooooo” 🤣🤣🤣🤣 oggi rischio l’incontinenza #gfvip pic.twitter.com/0pT8M2Y9ES — Hanafluo (@hanafluo) January 9, 2022

Barù fa la pipì nella piscina della Casa

Dopo essersi tuffato in piscina, Barù ha informato i suoi coinquilini che avrebbe espletato i suoi bisogni in acqua.

Le parole e le grida soprattutto di Giucas Casella, che lo esortava a non farlo, non sono servite a nulla. Barù è infatti andato avanti nel suo proposito, facendo dunque la pipì nella piscina della casa di Cinecittà. A quel punto i Vipponi attorno a lui hanno iniziato ad allontanarsi, precisando nel contempo che l’acqua era diventata tutta gialla. Il gesto davvero sgradevole che ripercussioni potrà ora avere?

Non resta che attendere la nuova diretta del reality di Alfonso Signorini per scoprire quali provvedimenti saranno presi nei suoi confronti. Quest’anno, come sappiamo, i partecipanti del Gf Vip hanno avuto svariati comportando piuttosto indisciplinati, che tuttavia non hanno mai subito punizioni adeguate.