Gf Vip 6: lo scivolone di Francesca Cipriani sui cinesi e la stoccata di Soleil Sorge

Un'infelice uscita di Francesca Cipriani sulle abitudini alimentari dei cinesi ha indispettito i fan del programma così come Soleil Sorge

Una nuova polemica ha investito il Grande Fratello Vip, questa volta per via di una frase pronunciata da Francesca Cipriani. Mentre i Vipponi si trovavano a tavola, la gieffina è difatti intervenuta nel commentare alcuni cibi strani, come le zampe di gallina.

L’ex Pupa ha poi affermato: “Non prendete esempio dalla Cina, perché mangiano pure i cani e i gatti. […] Ho visto un servizio […] e mi sono sentita male”.

Condanno la frase di Francy. Mai offendere la cultura e la cucina di altri paesi. Ma bisogna anche dire però che in Cina a Guangdong, Yunnan,Heilongjiang, Jilin e Liaoning si ha il consumo di carne di cane. Gli animalisti è da anni che combattono questa atrocità! #GFvip https://t.co/1CCZk4NKgd — La Verità (@LaVerit7) November 10, 2021

Francesca Cipriani indispettisce i fan

Immediata è stata la reazione di Soleil Sorge, che ha bacchettato la coinquilina sottolineando come non si debba giudicare in questo modo un’altra cultura che non si conosce nel profondo. “La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo […]. È tremendo quello che alcuni fanno agli animali che noi riteniamo domestici, però è altrettanto brutto quello che noi facciamo ad animali che mangiamo, come il cavallo”. Le parole di Francesca hanno ovviamente urtato la sensibilità di molti fan del programma, che non hanno mancato di palesare con evidenza la propria opinione sui social.