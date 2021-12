Gf Vip 6: lo scontro acceso tra Miriana Trevisan e Maria Monsè

Dopo un inizio apparentemente calmo, Maria Monsé appare ora particolarmente agitata nella Casa del Gf Vip: la nuova lite con Miriana Trevisan

Entrata con molto calma e sangue freddo, Maria Monsè sembra ora soffrire alcune dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con alcune sue coinquiline, la showgirl siciliana ha infatti dapprima criticato Patrizia Pellegrino, Lulù Selassié e Sophie Codegoni, per poi vedersela direttamente con Mirana Trevisan.

L’ex volto di Non è la Rai è difatti intervenuta in difesa di Lulù e Sophie, che Maria ritiene false e poco rispettose. Ed è stato a questo punto che la stessa Miriana si è detta stanca di sentire cose non vere, soprattutto nei confronti delle due giovani concorrenti.

Comunque sta clip la dovevano chiamare “la superiorità intelluttule di miriana” perché cara maria ci stai provando in tutti i modi, alcuni sono stati estremamente esasperati, ma non attacca #gfvip pic.twitter.com/KssOGeoZE1 — mother of cats☔ (@cheyennina) December 2, 2021

Adoro come Miriana sta mettendo a posto Maria #gfvip — Penelope (@apandashy) December 2, 2021

Gf Vip: scatta la lite tra Maria e Miriana

Risentita dell’essere stata messa in discussione, Maria Monsè ha dunque rinfacciato a Miriana il fatto che Lulù le abbia spifferato il suo debole per Biagio D’Anelli.

Ma la Trevisan, dicendosi certa che Maria non si debba interessare di cose che non la riguardano, le ha precisato di non trovare di suo gradimento questa sua voglia palese di litigare.