Gf Vip 6: lo scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli e il retroscena dietro le quinte

L'inaspettato scontro tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli è continuato anche dietro le quinte del Grande Fratello Vip: ecco cos'è successo

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha visto numerosi colpi di scena, uno su tutti quello relativo all’inaspettato quanto improvviso scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Dopo che il padrone di casa le aveva tolto la parola, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato lo studio, per poi tornare sulla poltrona dell’opinionista solo un’ora dopo.

SIGNORINI TOGLIE LA PAROLA A SONIA MENTRE STAVA CERCANDO DI PARLARE CON ALEX,SONIA NON CAPISCE CHE SIGNORINI QUESTO TEATRINO LO STA FACENDO GIRARE TUTTO INTORNO A CENTO LATR..#GFvip pic.twitter.com/Loe6EXQkae — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) December 21, 2021

Sonia Bruganelli inviperita e amareggiata

Una volta rientrata, Alfonso ha cercato di riportare in bolla la situazione, ma lei si è subito vendicata precisando: “Adesso mi ridai la parola?”. Il pubblico si è subito mostrato dalla parte della Bruganelli, che ha continuato a rimarcare in maniera pungente a Signorini: “Non è tanto che mi hai tolto la parola, quanto il modo poco carino”.

Mi dicono clima rovente.

Tensioni dietro le quinte.

Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta. #GfVip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 20, 2021

Finalmente una vera dinamica! Sonia è nerah ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) December 20, 2021

Ovviamente la questione non poteva non diventare virale sui social, dove si sono sprecati i commenti dei fan. Stando a quanto emerso, pare che Sonia Bruganelli sia uscita dallo studio parecchio nervosa. Nel backstage gli autori avrebbero peraltro dovuto convincerla a rientrare subito dopo la pubblicità, mentre lei non voleva sentire ragioni.