Gf Vip 6: Lorenzo Amoruso e Sonia Bruganelli intervengono sulle parole di Signorini riferite all’aborto

Sia Lorenzo Amoruso che Sonia Bruganelli hanno deciso di replicare alle esternazioni di Alfonso Signorini sull'aborto al Gf Vip

Alfonso Signorini è entrato suo malgrado nella bufera mediatica per via di una precisa esternazione affermata a tarda sera nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Durante uno scherzo a Giucas Casella, il conduttore ha infatti detto: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”.

Comprendendo che tali parole avrebbero provocato un grande clamore, ecco che a partire dal giorno successivo alla puntata sono cominciate a piovere feroci critiche da parte di personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini nella tempesta mediatica

Anche la stessa Endemol Shine Italy, azienda che produce il reality show, ha diffuso una nota in cui ha preso le distanze dalle dichiarazioni del giornalista. Nell’immenso calderone scatenatosi, solo una persona ha cercato di giustificare Alfonso Signorini.

Si tratta nel dettaglio di Lorenzo Amoruso, ex campione calcistico nonché attuale compagno di Manila Nazzaro, impegnata proprio nella Casa di Cinecittà.

Circa un anno fa l’ex difensore e l’ex Miss Italia avevano di fatto scoperto che il bambino che aspettavano non ce l’aveva fatta. La showgirl ebbe difatti un aborto spontaneo, peraltro da lei rivissuto con dolorosi ricordi proprio in queste ore nella magione romana. Anche il dirigente sportivo ha ricordato quel momento difficile sui social, sottolineando tuttavia come la frase di Signorini non sia stata secondo lui volutamente offensiva.

Sullo stesso argomento è intervenuta anche Sonia Bruganelli, la quale ha messo in chiaro sui social cosa volesse dire con l’affermazione “esatto” dopo le parole del presentatore.