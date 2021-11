Gf Vip 6: Lulù Selassié nuovamente umiliata da Manuel Bortuzzo in camera da letto

Lulù Selassié ha subito l'ennesima umiliazione da parte di Manuel Bortuzzo nella casa del Gf Vip: ecco cosa è successo nella notte

Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo la speciale sintonia, un tempo invidiabile, sembra essere evaporata del tutto. Corrotta da comportamenti asfissianti e numerose incomprensioni, la loro storia è infatti giunta alla fine, nonostante la principessa cerchi in tutti i modi di dare nuova linfa all’ingarbugliata relazione.

Proprio poche ore fa, nel cuore della notte, la sister ha tentato un nuovo timido approccio nei confronti del nuotatore. Recatasi dunque nella sua camera da letto per dargli la buonanotte, Manuel ha però finto di essere addormentato, non rispondendo ai saluti della coinquilina. Quando poi Lulù è uscita dalla stanza, il gieffino ha riaperto gli occhi mettendosi a ridere e scherzare con l’amico Aldo Montano.

Per un abbraccio di tre secondi che lei sicuramente gli avrà chiesto, eccola che va nella sua stanza e Manuel, appena la vede, mette il cuscino in testa, a dimostrazione del fatto che lui è rimasto sulla sua linea di pensiero. Non fatevi i film.#GFvip pic.twitter.com/dTT0p3LXaW

