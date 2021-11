Gf Vip 6: Manila Nazzaro confessa il proprio parere sul bacio saffico tra Soleil e Sophie

Manila Nazzaro pare non aver gradito il bacio saffico tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge nella Casa del Gf Vip: le spiegazioni dell'ex Miss Italia

Nella diretta di lunedì 1 novembre 2021 del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori quanto accaduto durante la festa di Halloween. La serata, caratterizzata dai baci tra Alex Belli e Soleil Sorge e tra quest’ultima e Sophie Codegoni, ha tuttavia mosso l’indignazione di Manila Nazzaro, che ha deciso di confidare il motivo per cui non ha gradito il gesto saffico compiuto dalle due giovani concorrenti.

Manila Nazzaro spiega il proprio punto di vista

Manila ha dunque affermato che pur giocando sempre con i baci tra donne, nel periodo storico in cui viviamo non è ancora semplice. “Do peso anche a quel gesto, soprattutto perché voi due non siete lesbiche. […] Non è la normalità, baciare un’amica non è la vita quotidiana se non sono innamorata di lei”.

Sophie ha provato a spiegare alla Nazzaro le proprie motivazioni, definendo il tutto come “una cosa simpatica” e non come un messaggio negativo.

“Ci sono persone che hanno un certo tipo di apertura mentale. È normalità anche quella”, ha precisato l’ex volto di Uomini e Donne, mentre Manila continuava a sostenere che i baci dati con troppa leggerezza possono essere interpretati negativamente: “Dietro a un bacio tra donne ci sono ancora dei tabù immensi”.

Soleil e Sophie hanno poi tentato di chiarire a Manila che il loro gesto era solo un’imitazione dei baci cinematografici, come spiegato peraltro da Alex Belli.

“Ci sono dei taboo nei baci tra donne? Bene, allora si possono eliminare e normalizzare. Per noi è come un bacio dato a un uomo”. Le due gieffine hanno infine ribadito di volersi prendere tutta la responsabilità dell’accaduto durante la festa, comprese le eventuali critiche.