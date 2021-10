Gf Vip 6, Manila Nazzaro difende Soleil Sorge dagli attacchi di Sophie Codegoni: “Strega e arpia”

Manila Nazzaro ha deciso di prendere le difese di Soleil Sorge contro gli attacchi di Sophie Codegoni: la reazione dei fan sui social

Soleil Sorge non ha reagito elegantemente all’eliminazione di Raffaella Fico, così Manila Nazzaro le ha fatto notare il suo atteggiamento un po’ eccessivo e fuori luogo. L’esultanza dell’ex naufraga non è tuttavia passata inosservata alla stessa eliminata, che dallo studio del Grande Fratello Vip l’ha definita una “vipera falsa”.

Della stessa opinione della Fico si è detta anche Sophie Codegoni, che qualche giorno fa aveva criticato la compagna di avventura definendola “un’arpia”.

Per tutti quelli che dicono che Manila non dice le cose in faccia, adesso sta dicendo a Sophie quello che ha detto ieri ad Ainett in giardino (riguardo la nomination di Soleil).

“Le parole cattiva e arpia erano fuori luogo” #gfvip pic.twitter.com/LznHgefeLh

— Ste 22 ✨ (@Sterny2222) October 23, 2021