Gf Vip 6, Manila Nazzaro infrange il regolamento: cosa succederà ora?

Manila Nazzaro ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo nella diretta di lunedì 11 gennaio 2022

La regola di non rivelare la propria nomination all’uscita dalla mystery room dovrebbe essere stata assimilata dai Vipponi del Grande Fratello. Eppure Manila Nazzaro sembra averla dimenticata, se poco prima della fine dell’ultima diretta ha fatto uno scivolone proprio in tal senso.

Rientrata infatti nel salone della Casa, l’ex Miss Italia si è seduta vicino a Katia Ricciarelli e senza troppi problemi ha rivelato tutto l’accaduto nella mystery.

Gli affezionati spettatori del reality hanno ovviamente carpito tutto dalla diretta di Mediaset Extra. Così in molti hanno sottolineato la necessità di un provvedimento per la gieffina che ha infranto le regole della gioco.

Scusate ma perchè per Lulù i provvedimenti arriverebbero subito e per Manila che non rispetta mai il regolamento e riferisce le nomination SEGRETE alle amichette non si fa mai niente? Ma una nomination d’ufficio no eh? @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV #gfvip #katiafuori

— cherry🍒🧚‍♀️ (@cherry19611883) January 11, 2022