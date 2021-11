Gf Vip 6: Manila Nazzaro scoppia in lacrime dopo la lite con Soleil Sorge

Uno scontro in Casa con Soleil Sorge ha provocato una reazione inaspettata in Manila Nazzaro: il motivo della lite tra le due gieffine

Soleil Sorge è tornata al centro delle polemiche riguardanti il Grande Fratello Vip 6 per la sua recente lite con Manila Nazzaro. Tutto ha avuto inizio sabato sera, quando all’ex volto di Uomini e Donne toccava doversi occupare della cucina.

In occasione del compleanno di Miriana Trevisan, le altre vippone hanno deciso di preparare il menù, così a Soleil hanno lasciato il compito di lavare i piatti. La ragazza si è però rifiutata, iniziando poi a ridere e scherzare insieme ad Alex Belli.

quando capirete che il problema non è il vino versato ma il fatto che soleil si prenda pure il lusso di prendere per il culo chi pulisce al posto suo sarà troppo tardi #gfvip pic.twitter.com/osOhP2DXTZ

Più tardi la stessa Soleil ha poi versato del vino per terra senza pulirlo, scandendo le ire di Manila Nazzaro. Le due hanno così avuto un battibecco, a seguito del quale Manila ha avuto una reazione davvero inaspettata.

Non so con quale forza Manila e Miriana si trattengono dal prenderla per quella coda di cavallo e trascinarla per tutta la casa del grande fratello, è di un’indisponenza e saccenza da far accapponare la pelle, questa sarebbe una villain? Dai su #gfvip pic.twitter.com/7oixmVb9Ts

— Hey, Gio’s speaking ☎️ (@GioCellRed) November 7, 2021