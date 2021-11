Gf Vip 6: Manila Nazzaro si infuria per una reazione di Clarissa Selassié

Manila Nazzaro ha fortemente criticato una reazione di Clarissa Selassié, infastidita dalla temperatura troppo bassa in camera da letto

Al Grande Fratello Vip la tensione è sempre più alta, così come i valori del condizionatore! Proprio questo è stato l’oggetto che ha scatenato le ire di Manila Nazzaro contro Clarissa Selassié, portando a uno scontro inedito tra l’ex Miss Italia e la principessa etiope.

I nuovi ingressi e la convivenza forzata portano spesso i Vipponi a scatenare degli screzi. Solo poche ore fa, per esempio, Katia Ricciarelli si è infuriata per un pezzo di pizza negatole da Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Questa mattina, invece, è tocca a Manila prendersela con una delle sorelle Selassié. L’ex protagonista di Temptation Island non ha infatti gradito l’atteggiamento di Clarissa, lamentatasi dell’aria condizionata in camera. La giovane gieffini ha così lasciato la stanza indignata sbattendo la porta, accusando tutti del suo malessere.

Grande Fratello Vip: scontro tra Manila e Clarissa

Quando Maria Monsè ha chiesto spiegazioni, è dunque intervenuta Manila, che rivolgendosi alla sorella maggiore delle sisters ha raccontato: “Clarissa è uscita sbattendo la porta e dicendo che è colpa nostra se sono 3 mesi che è malata. Nostra? Andiamo noi a chiedere l’aria fredda? Non si può urlare sbattendo la porta”. Jessica ha provato a difendere la sorella minore sostenendo come anche lei avesse avuto freddo, mentre Francesca Cipriani pretendeva di avere l’aria condizionata a palla.

Si prospettano nuovi scontri tra le donne della Casa di Cinecittà?