Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo si avvicina di nuovo a Lulù Selassié, ma poi frena: “Non fraintendere”

Un nuovo avvicinamento tra Manuel e Lulù ha destato l'ansia nel nuotatore triestino, che ha preferito mettere in chiaro le cose

Negli ultimi giorni Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono di nuovo riavvicinati nella Casa del Gf Vip. Scambiandosi tuttavia solo qualche coccola, il nuotatore ha tenuto a precisare che anche delle piccole attenzioni possono diventare per lui un problema.

Così la princess gli ha chiesto spiegazioni e lui non ha esitato a frenarla ulteriormente.

Manuel “non voglio che tu fraintenda cose che non esistono” Lulù “si ma fuori poi vediamo” Manuel “😐” I fan di Lulù “la illudeeee rattooooo ha le clip solo per leiiiii” #gfvip pic.twitter.com/Vu1LQ6sdqk

Parlando dunque con Lulù, Manuel ha sottolineato che non vuole che lei fraintenda certi suoi atteggiamenti, precisando infine che sarebbe meglio limitarsi.

ma seriamente Manuel ha dovuto chiarire ancora una volta a Lulú di non farsi film mentali e che abbracci e baci sulla guancia per lui sono gesti in amicizia, non vuole ferirla e che non c’é e non ci sarà nulla di più, soprattutto là dentro. Sta ragazza é di una pesantezza #GFVIP pic.twitter.com/9a85mLRVHf

— Anna Elisa ☄️🪐🌌 (@ElyCarter89) November 25, 2021