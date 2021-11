Gf Vip 6: Manuel Bortuzzo si commuove ripensando all’ultimo ballo con la sua ex fidanzata

Manuel Bortuzzo ha avuto un nuovo momento di commozione al Gf Vip risentendo una particolare canzone: il pensiero del nuotatore verso l'ex fidanzata

Dopo la rottura, forse definiva, con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo continua ad avere dei momento di down nella Casa del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, nel sentire “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero mandata in diffusione dalla produzione, il gieffino si è infatti commosso.

Il nuotatore ha raccontato di aver ballato sulle note di quella canzone con la sua ex fidanzata proprio poco prima del fatidico incidente che gli ha tolto l’uso delle gambe.

Le lacrime di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Chi si è subito accorta del malessere di Manuel è stata Manila Nazzaro, che gli è corsa accanto mentre lui cercava di allontanare i ricordi negativi. Nel mentre, anche sui social molti fan hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’atleta con messaggi di grande emozione e comprensione.

Prima che la gente inizia a dire che lo voglio proteggere come un cucciolo di panda, non sto dicendo che il #gfvip non doveva mettere quella canzone dico solo che in questo momento mi dispiace per Manuel perché anche piccole cose possono risvegliare un trauma. https://t.co/y29VVQ00xu — fiori malsani (@tarhulakk) November 15, 2021