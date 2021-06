GF Vip 6, Melissa Satta tra i concorrenti? La sua risposta

Melissa Satta sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip? Lei stessa ha risposto a questa domanda.

Melissa Satta sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip in futuro? La stessa showgirl ha risposto a questa domanda attraverso i social.

Melissa Satta al Grande Fratello Vip

Melissa Satta sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione è stata da subito smentita dalla showgirl, che ha risposto via social a un fan che le ha chiesto proprio se avrebbe preso parte al famoso reality show: “Onestamente non penso, mi mancherebbe troppo mio figlio”, ha dichiarato la Satta, mamma del piccolo Maddox.

Il bambino è nato dall’unione tra la showgirl e Kevin Prince Boateng, che hanno recentemente ufficializzato il loro divorzio dopo 5 anni d’amore. La coppia, dopo un primo momento di crisi, aveva provato a stare di nuovo insieme salvo poi separarsi definitivamente. Attraverso i social hanno annunciato il loro divorzio, che sarebbe avvenuto in maniera pacifica.

Melissa Satta: il divorzio

Dopo un difficile momento di crisi e una prima separazione, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno annunciato via social il loro addio.

I due hanno dichiarato di essersi separati pacificamente e di essere intenzionati a mantenere buoni rapporti per il bene del loro bambino, Maddox, rimasto a vivere con la madre. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox.

Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, aveva scritto la showgirl via social. Oggi lei e Kevin Prince Boateng sarebbero entrambi single, ed entrambi hanno manifestato il desiderio di mantenere la privacy sulla loro vita privata.

Melissa Satta: i presunti nuovi amori

Nei mesi scorsi a Melissa Satta sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt. Di recente si è sparsa la voce che la showgirl avesse un flirt in corso con Mattia Rivetti, ma la voce attualmente non ha ancora trovato conferme. Dopo la separazione da Kevin Prince Boateng la modella ha dichiarato di volersi dedicare completamente a suo figlio Maddox, e in tanti si chiedono se prima o poi uscirà allo scoperto confermando una nuova storia d’amore. Al momento sui social tutto tace e per saperne di più sarà necessario attendere.