Gf Vip 6, Mila Suarez feroce su Delia Duran e Alex Belli: “Si lasceranno, lui la tradirà con Soleil”

Mila Suarez è tornata ad attaccare Delia e Alex dicendosi certa che la loro storia presto finirà per l'inevitabile tradimento del gieffino con Soleil

Dopo essere rimasta nell’ombra per un certo periodo, Mila Suarez è ora tornata all’attacco. La focosa influencer marocchina ha infatti di nuovo criticato il suo ex Alex Belli e la sua attuale moglie Delia Duran. Secondo l’opinionista, il gieffino e la modella sudamericana presto si lasceranno, perché lui è una “primadonna” e finirà per combinare qualcosa di serio con Soleil Sorge.

Mila Suarez: il nuovo attacco su Alex e Delia

“Tra loro l’amore non esiste. Non credo a Delia. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. È inaffidabile […]. Di Delia penso che ci sia un motivo se ha attaccato Soleil. Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella casa. Credo stia facendo di tutto per far sì che ciò accada”. Queste dunque le dure dichiarazioni di Mila, che già qualche settimana fa aveva detto dello “schifoso” all’attore parmense dopo che quest’ultimo aveva detto di non essere mai stato insieme a lei.

Ma queste erano le donne che si battevano per alexbelli™️? 😂😂😂😂😂😂😂😂 #GFVIP

Come molti ricorderanno, anche Mila Suarez era stata una concorrente del Gf Vip 16 con Barbara D’Urso. L’occasione era stata propizia anche quella volta per Delia, che era entrata nella Casa avendo con lui un pesante confronto.