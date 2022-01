Gf Vip 6: Miriana Trevisan cambia idea su Delia Duran dopo le confessioni della modella

Miriana Trevisan ha deciso di allontanarsi da Delia Duran dopo il cambio di rotta della modella circa la sua decisione di lasciare Alex Belli

Da poco entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran sembrava aver trovato una sincera confidente in Miriana Trevisan. L’ex compagna di Pago ha infatti fin da subito supportato e consolato la modella venezuelana, schierandosi sostanzialmente contro Soleil Sorge.

Anche nelle scorse ore l’ex ragazza di Non è la Rai ha speso delle belle parole sulla sua nuova amica, sottolineando come a suo parere Delia sia la vera vittima della complicata situazione venutasi a creare con Alex Belli.

Miriana Trevisan cambia idea su Delia.

Dettasi dunque d’accordo con Delia circa la decisione di lasciare l’attore, la Trevisan è però rimasta sconvolta da una recente inversione di rotta della neo gieffina.

La Duran le è ha confessato di aver cambiato idea sulla rottura dal marito, portando Miriana a prendere le distanze da lei. Confidandosi con Nathalie Caldonazzo, la showgirl partenopea ha quindi riportato nello specifico una frase della sudamericana che l’ha scioccata sopra ogni cosa. Pare infatti che Delia abbia rivelato alla coinquilina “di aver superato cose più grosse di questa con Soleil“.

I fans di Miriana che “improvvisamente” appoggiavano Delia, adesso cosa ne pensano di questa situazione?! #gfvip https://t.co/A4jRebMHOT — 𝓥𝓪𝓵𝓮 🌻 (@BLUESKY08888) January 20, 2022

Allontanatasi quindi da Delia, Miriana ha ribadito il proprio stupore: “Ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. La cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto di aver vissuto in passato una cosa peggiore. Sono rimasta senza parole”.