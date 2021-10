Gf Vip 6: Miriana Trevisan fredda Nicola Pisu, mentre il suo ex le dedica una lettera

Miriana ha tirato una nuova tremenda stoccata al povero Nicola, che continua a dirle di essere innamorato di lei: le parole di ghiaccio della gieffina

Fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu continua l’estenuante tira e molla nella Casa del Grande Fratello Vip. Se lui la coccola di continuo e le dice ininterrottamente di essere innamorato di lei, la showgirl si lascia ammaliare giocando alla dolce gattina.

Nelle scorse ore, tuttavia, l’ex moglie di Pago ha letteralmente gelato il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre si trovavano a intagliare le zucche di Halloween.

La stoccata di Miriana a Nicola

Miriana ha difatti colto l’occasione per fare un po’ di chiarezza sulla loro neonata relazione, precisando di essere felice sia in presenza di Nicola sia in sua assenza. “Se non ci dovessi essere, io vado avanti lo stesso.

Non posso più permettermi di soffrire per nessuno, nemmeno per te. Voglio stare bene anche da sola, con la mia femminilità. Quindi se non ci sarai, starò benone comunque”. Le parole della Trevisan hanno ovviamente spiazzato il povero Nicola, che ha risposto solo con un laconico: “Ma io ci sono”.

Lulù che si fa prendere e mollare da Manuel quando vuole lui

Nicola che dorme a terra per dare la mano a Miriana nel sonno.

Ma ragazzi ma l’amor proprio ve l’hanno ritirato insieme ai telefoni prima di entrare? #gfvip pic.twitter.com/TCAhq1JzJr — Il Fango di Ubaldo (@topocazzo88) October 27, 2021

A me piace Miriana…ma Nicola gli piace come amico…lei non ci guadagna niente comunque…perché passa male sempre..sia che lo respinga..sia che lo bacia…agli autori interessa molto la storiella…loro sono 2 belle persone..ma in questo momento..molto fragili — Marianna (@muffetta1) October 29, 2021

Nel mentre, stanno circolando alcuni rumors relativi all’ex fidanzato di Miriana Trevisan. Qualcuno ha infatti divulgato delle voci poco carine sul loro conto, così l’uomo ha deciso di scrivere una lunga lettera pubblicata su Novella 2000, confermando sostanzialmente che la loro storia è terminata alcune settimane prima dell’ingresso della showgirl nella Casa di Cinecittà.