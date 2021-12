Gf Vip 6: Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma non conosce un particolare importante

Miriana Trevisan ha deciso di dichiarare apertamente il proprio interesse a Biagio D’Anelli, ma non sa che il gieffino nasconde un dettaglio

È sotto gli occhi di tutti come Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si siano piaciuti praticamente da subito nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, peraltro, la gieffina ha deciso di sbilanciarsi, confessando al nuovo coinquilino di provare attrazione nei suoi confronti.

Precisando che con Nicola Pisu c’era una semplice attrazione fisica, l’ex volto di Non è la Rai ha sottolineato come con Biagio l’intesa sia più a livello mentale.

Gf Vip 6: il flirt nascente tra Miriana e Biagio

È quindi in procinto di nascere un flirt fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? Se tutti approverebbero la nuova coppia, in primis Alfonso Signorini, c’è tuttavia un elemento di cui pochi paiono essere a conoscenza.

Il novello gieffino sarebbe infatti felicemente fidanzato fuori dalla Casa di Cinecittà con un donna di nome Silvana, da lui mai menzionata durante le chiacchierate con la Trevisan.

La love story tra Biagio D’Anelli e la sua bellissima fidanzata fu resa pubblica nel 2019 dallo stesso opinionista nel salotto di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso.

In quell’occasione, infatti, l’attuale concorrente del Gf Vip rivelò di essersi innamorato per la prima volta nella sua vita. Negli ultimi giorni Biagio ha anche parlato della sua storia d’amore tra le mura della magione romana, ma mai direttamente con Miriana. Come si evolverà la questione?