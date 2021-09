Gf Vip 6: Miriana Trevisan testimone di un “segreto pesante” su Gianmaria Antinolfi

Miriana Trevisan è rimasta sconvolta da una confessione segreta fattale all'orecchio da Gianmaria Antinolfi nella Casa del Gf Vip

Nelle scorse ore un fatto apparentemente senza rilievo ha sconvolto i telespettatori del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan è infatti apparsa letteralmente allibita da una confessione fattale all’orecchio da Gianmaria Antinolfi. Purtroppo non ci è dato sapere di cosa si tratti nello specifico, ma eludendo i microfoni l’ex flirt di Belen Rodriguez ha parlato all’orecchio dell’ex reginetta di Non è la Rai per ben 12 secondi di fila.

Miriana sconvolta dalla confessione di Gianmaria

Dopo di ciò, l’imprenditore partenopeo si è voltato verso di lei, palesemente scioccata e con una mano sulla tempia. Gianmaria si è quindi di nuovo avvicinato alla soubrette per altri secondi di conversazione sussurrata, della quale l’unica parola risultata chiara è stata “televoto”. La Trevisan, esterrefatta, ha poi così commentato: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante“.

Raga ecco il video completo di gianmaria che parla di soleil e miria a poi aggiunge”speriamo nn abbiano sentito xk sono cose pesanti” qualcuno riesce a capire che ha detto?#gfvip pic.twitter.com/EZLZnjaJvt — miry😊 (@miry08371751) September 22, 2021

Se ne parlerà in trasmissione? Ricordiamo che nella scorsa edizione del Gf Vip una mezza frase sussurrata nell’orecchio aveva scatenato un pandemonio. Ci riferiamo al momento in cui Rosalinda Cannavò fece delle dichiarazioni sull’orientamento sessuale di Massimiliano Morra, passata inizialmente come strategia ma diventata poi un vero e proprio caso mediatico.