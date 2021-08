GF Vip 6, nel cast anche due ex cantanti di Amici: i dettagli

Nel cast del Grande Fratello Vip 6 saranno presenti anche due noti ex volti di Amici di Maria De Filippi. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo i rumor in circolazione sarebbero ben 2 gli ex cantanti di Amici che avrebbero deciso di prendere parte alla sesta edizion e del GF Vip.

GF Vip 6: i cantanti

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente in rete sarebbero ben 2 i cantanti ed ex volti di Amici che avrebbero deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip: si tratterebbe di Moreno e di Luca Vismara, ex volti rispettivamente dell’edizione 12 e dell’edizione 17 dello show.

Luca Vismara è conosciuto anche per aver preso parte all’Isola dei Famosi 2019, dove ha raggiunto la finale insieme all’amica Marina La Rosa. Per quanto riguarda Moreno invece, dopo la vittoria all’edizione di Amici del 2013 è sparito dai radar del piccolo schermo, ma ha pubblicato 3 album.

Sulla loro partecipazione allo show al momento non vi sono conferme ma in tanti tra i fan sui social sperano di saperne presto di più.

GF Vip 6: i possibili nuovi concorrenti

Tra i nuovi volti che potrebbero prendere parte al GF Vip 6 vi sarebbero anche Manuel Bortuzzo, Giucas Casella, Manuel Zardetto, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Tommaso Eletti, Alex Belli e moltissimi altri. Per diverso tempo si è vociferato anche che avrebbero preso parte alla sesta edizione dello show anche Katia Ricciarelli, Giovanni Ciacci e Gaia Zorzi (sorella minore del vincitore della precedente edizione, Tommaso Zorzi).

Per sapere quale sarà il cast ufficiale all’interno del programma purtroppo sarà necessario attendere ancora altri mesi.

Signorini nel frattempo ha annunciato che non saranno presenti inlfluencer nella nuova edizione del programma.

GF Vip 6: gli opinionisti

Intanto sembrano certe le voci riguardanti i nuovi opinionisti presenti in studio: dopo aver detto addio a Pupo ed Antonella Elia Alfonso Signorini avrebbe scelto infatti Adriana Volpe (ex concorrente dello stesso programma) e Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) come opinioniste dello show.

Antonella Elia ha commentato la scelta fatta dal conduttore scagliando una frecciatina infuocata contro le due colleghe: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha dichiarato Antonella Elia in merito alla questione.