GF Vip 6, nel cast ci sarebbe anche Samy Youssef

Nella casa del Grande Fratello Vip, giunto oramai alla sua sesta edizione, dovrebbe entrare anche un modello dal passato drammatico. Stiamo parlando di Samy Youssef. Il giovane, classe 1995, è un noto volto della casa di moda Moschino. Quando era bambino viveva a Sharm El Sheik dove però pativa la povertà.

GF Vip 6: Alfonso Signorini al lavoro sul cast

Alfonso Signorini è pronto a tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip. Per la gioia del pubblico, Alfonso è al lavoro per creare un cast che possa sorprendere, divertire e perché no, far sognare i telespettatori a casa. Del resto gli italiani, si sa, sono un popolo passionale e cosa c’è di meglio di veder nascere nuove storie o triangoli amorosi che facciano sobbalzare i cuori? Di recente sono saltate fuori nuove indiscrezioni sui possibili partecipanti al reality.

Come afferma Coming Soon, è stato invece confermato il nome di Jo Squillo.

Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso) e Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento) hanno rinunciato al reality. Nel cast troveremo del GF Vip troveremo, tuttavia, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni (ex tronista di uomini e Donne), Soleil Sorge (influencer), Manila Nazzaro (ex Miss Italia) e Raffaella Fico (già inquilina nella casa del GF ed ex di Mario Balotelli).

Gf Vip 6: anche Giucas Casella nel cast

Al GF Vip 6 vedremo la partecipazione di Gianmaria Antinolfi e di Giucas Casella. Il primo è l’imprenditore originario di Napoli celebre per avere avuto una storia con Belen Rodriguez dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino. Il secondo, crediamo, non abbia bisogno di presentazioni, essendo un famoso illusionista presente nel corso di diverse edizioni di Domenica In durante gli anni ’90.

Gf Vip 6: ci sarà anche Samy Youssef?

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip figurerebbe anche Samy Youssef, volto della maison italiana Moschino. Samy è un modello giovane e affascinante. Ha soltanto 26 anni e ha alle spalle un passato non proprio facile, che potrebbe essere svelato del tutto all’interno della casa di Cinecittà. Cresciuto a Sharm El Sheik, lasciò il suo paese natio per abbandonare lo status di povertà in cui era costretto a vivere: giunse in Italia tramite un barcone. Fu uno dei pochi a sopravvivere al difficile viaggio.