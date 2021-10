GF Vip 6, nella festa del sabato sera Soleil vicina a Belli e Pisu: flirt in vista?

Serata movimentata nella casa del GF Vip 6, quella del 2 ottobre 2021, in occasione della festa, Soleil si è avvicinata molto ad Alex Belli e Nicola Pisu

Serata movimentata quella che ha animato l’esclusivo party del 2 ottobre 2021, organizzato ad hoc per gli inquilini della casa dal Grande Fratello. Reginetta della serata è certamente stata la bella Soleil Sorge, la quale si è resa protagonista di alcuni caratteristici episodi di particolare avvicinamento a due inquilini, in particolare stiamo parlando di Alex Belli e Nicola Pisu.

GF Vip 6, Soleil si lascia andare a balli scatenati con Alex Belli

Soleil Sorge, concorrente di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, può certamente essere considerata un’indiscussa protagonista di questa stagione del reality, lo è stata anche nella serata del 2 ottobre 2021, quando per festeggiare il compleanno di Carmen Russo è stata organizzata una festa esclusiva con un dj set presieduto dall’amatissima Jo Squillo.

Proprio in occasione della festa, la bella Soleil si è lasciata andare a balli scatenati, ravvicinati e piuttosto sensuali, con Alex Belli, il bell’attore sposato con la gelosissima Delia Duran, che già dalle scorse settimane non aveva mancato di lanciare avvertimenti alle donne della casa.

Chissà dunque quale sarà stata la reazione di Delia alle immagini andate in onda nella serata del 2 ottobre 2021, che mostravano Belli intento a godersi un ballo con Soleil, totalmente incurante della possibile reazione della moglie, che si è già dimostrata in precedenti occasioni, molto gelosa del suo maritino. Non è da escludere dunque un possibile intervento della Duran nella puntata di lunedì 4 ottobre 2021.

GF Vip 6, Soleil e Nicola Pisu: i dettagli della festa

Nel corso della festa di sabato 2 ottobre 2021, la bella Soleil Sorge non ha disdegnato le attenzioni che le sono state rivolte anche da un altro inquilino della casa, trattasi in particolare di Nicola Pisu.

In un momento di tranquillità, Nicola e Soleil sono stati protagonisti di attimi di tenerezza e apparente complicità, che il mondo social ha interpretato come l’apparente fase iniziale della nascita di una nuova coppia.

In realtà, sebbene Nicola Pisu abbia più volte ammesso di essere attratto dall’influencer, la stessa confessione non è stata ancora fatta da Soleil, pertanto è ancora presto per capire se le attenzioni sono reciprocamente ricambiate e al contempo corrisposte.

GF Vip 6, Soleil ancora al centro delle polemiche per la frase pronunciata

La bella Soleil non è al centro di discussioni solo per i suoi presunti flirt all’interno della casa più spiata d’Italia, recentemente infatti l’influencer è stata pesantemente attaccata da gran parte degli inquilini per via di una frase pronunciata da lei e giudicata da molti come un atto di razzismo.

Nella nuova puntata del 4 ottobre 2021, Soleil sarà nuovamente protagonista? Lo scopriremo prossimamente.