Gf Vip 6: nuovo litigio tra Lulù e Manuel dopo la lettera della madre del nuotatore

La lettera della madre di Manuel lo ha nuovamente allontanato da Lulù: la forte reazione del gieffino all'ennessimo avvicinamento della princess

Lulù Selassié è davvero interessata a Manuel Bortuzzo, questo è evidente agli occhi di tutti. Tuttavia i genitori del nuotatore non sembrano essere ben disposti nei confronti della sister, intervenendo entrambi sia in tv sia sui social per palesare la propria opinione riguardo alla storia dei due gieffini nel reality di Canale 5.

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Manuel ha ricevuto una lettera da parte di sua madre, che ha però scatenato un nuovo litigio tra i due giovani concorrenti. Dopo aver visto il compagno d’avventura più freddo nei suoi confronti, Lulù gli ha infatti chiesto spiegazioni, scatenando un vero ciclone.

Manuel sbotta ancora contro Lulù

Precisando di essere stato molto chiaro in puntata, Manuel ha dunque puntualizzato che le parole di sua madre, così come i suoi stessi pensieri, non hanno nulla a che fare con la principessa.

“Sono arrabbiato con la vita, con me stesso, ma non con te. […] Non ho motivi di essere arrabbiato con te! […] Scusate se ho avuto una vita di merd*!’.

Ma perché Manuel dice che il problema non è Lulù quando poi è palesemenfe lei il problema? Guarda caso ha questi atteggiamenti dopo la lettera della mamma. Lei pesante si, ma lui era meglio se la lasciava stare l’ha solo illusa #gfvip — Aurora99 (@Aurora986050062) November 10, 2021

LULÙ HA AVUTO IL CORAGGIO DI CHIEDERE A MANUEL SE SI FOSSE DISTACCATO DA LEI PER LA LETTERA. LUI HA NEGATO ANCHE IN MANIERA FORTE STA CON TUTTO TRANNE CHE CON LEI E FACENDO COSÌ LA FA SENTIRE PAZZA

#GFVIP — Queen👑 (@QueenDaSempre) November 10, 2021

La lettera della mamma di Manuel è purtroppo l’ennesima prova della poca stima dei suoi familiari verso Lulù Selassié. La donna l’ha infatti apertamente accusata di invadere gli spazi del figlio, nonché di aver usato nei suoi confronti un termine offensivo. La signora Bortuzzo ha addirittura tirato in ballo la sparatoria nella quale Manuel ha perso l’uso delle gambe, con parole un tantino troppo forti e fuori luogo.